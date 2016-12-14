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    Защитник «Анжи» Мусалов: «Не слышал ни от кого из ребят, что кто-то собирается уходить»

    Защитник «Анжи» Магомед Мусалов прокомментировал появившуюся ранее информацию о конфликте в руководстве махачкалинцев. Напомним, ранее сообщалось, что дагестанский клуб может распродать всех лидеров и уволить главного тренера Павла Врба из-за разногласий у владельцев команды.

    «Недавно прочитал о том, что в «Анжи» якобы существуют какие-то конфликты и разногласия, что команду могут покинуть ее лидеры. Честно говоря, я в шоке, потому что в команде абсолютно нормальная обстановка, нам никто ничего не говорил. Не слышал ни от кого из ребят, что кто-то собирается уходить. То же самое касается и главного тренера. На мой взгляд, Врба, наоборот, всем доволен и работает с энтузиазмом.

    Мы уже потихоньку приступаем к занятиям, тренерский штаб раздал задания, нам сказали готовиться. Все как обычно, готовимся к возобновлению чемпионата. Понятно, что результаты последних матчей не радуют, но каких-то конфликтов на этой почве точно не было», – сказал Мусалов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2016 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 15 декабря 2016, 13:35

      без желтизны не дня.

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