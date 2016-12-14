Корнаухов: «Уверен, что у Семака в «Уфе» все получится»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Уфы» Сергея Семака. По мнению Корнаухова, у Семака достаточно опыта, чтобы возглавлять клуб РФПЛ.

«Сергей – отличный футболист. К тому же уже работал в тренерской профессии. Почему бы не попробовать? Думаю, он справится! Семак проходит обучение и имеет громадный опыт. Но главного тренера на каждом шагу поджидают сложности. Самое важное, найти контакт с игроками. А все остальное – технические моменты, которые решаются по ходу работы. Уверен, что у Сергея все получится!» – сказал Корнаухов.