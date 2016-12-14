Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Анжи» может распродать всех лидеров из-за разногласий в руководстве

    Махачкалинский «Анжи» может распродать всех лидеров и уволить главного тренера Павла Врба из-за разногласия между руководителями клуба Суреном Мкртчяном, а также Сулейманом Керимовым и представителями Республики Дагестан.

    Мкртчян отвечает за оперативное управление. Трансферную политику клуба определяет спортивный директор Сергей Доронченко, которого привел именно Мкртчян.

    Сообщается, что при самом плохом варианте развития событий махачкалинцы будут доигрывать сезон дублирующим составом. Окончательного решения по будущему клуба пока не принято.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2016 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 14 декабря 2016, 21:03

      Бред сивой кобылы!!!! В Анжи все НИШТЯК!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 14 декабря 2016, 20:40

      вас ждет первая лига овцы горные

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > polyshuk23 14 декабря 2016, 20:58

      хрюкни от радости

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      nasimi > polyshuk23 14 декабря 2016, 21:01

      не, лучше лопни от радости мымра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 14 декабря 2016, 19:54

      Опять песня тоже самая начинается!!!У них Беленов и Бериша хорошие активы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 декабря 2016, 18:44

      Кубань развалили, теперь Анжи, вперед РЕБЯТА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 декабря 2016, 18:43

      Вот так потихоньку и останется 10-12 команд )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 14 декабря 2016, 17:50

      Все нормально, пускай распускают!!! (они ведь уже всех итак разогнали, поэтому ничего не изменится)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 14 декабря 2016, 17:36

      Мкртчана и Доронченко вообще нельзя подпускать к российским клубам, а то развалят их один за другим.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 декабря 2016, 17:29

      Опять?После того как анжи пригласило звёзд мирового футбола- пообещало гарантии в долгосрочной работе,а затем послали всех на хрен(подставив всю страну)веры им нет никакой.А играли неплохо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 14 декабря 2016, 17:29

      Играков Кубани и в Анжи достали. Жалко ребят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 декабря 2016, 17:17

      эти люди уже развалили донецкий Металлург и утопили Кубань, их на пушечный выстрел никуда подпускать нельзя!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 