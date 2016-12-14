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    Дортмундская «Боруссия» и восемь английских клубов поборются за Азмуна

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун привлек внимание ряда европейских клубов. Футболистом интересуется дортмундская «Боруссия» и восемь английских команд. Сообщается, что немцы рассматривают иранца как основную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может перейти в «Реал».

    «Еще во время матчей Лиги чемпионов его просматривали как минимум восемь клубов английской Премьер-лиги. На последней игре с ПСВ с клубом разговаривала дортмундская «Боруссия», которая ищет замену Обамеянгу. Разговоры ведутся и с российскими клубами, но на данный момент говорить о конкретике рано: в России чемпионат только закончился, в Европе продолжается, трансферное окно еще не открыто. Что-то более конкретное может появиться только к концу года или в январе», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    В текущем сезоне на счету Азмуна 24 матча и шесть забитых мячей во всех турнирах.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2016 14:39
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +34

      15426378s 14 декабря 2016, 17:38

      вот после таких продаж и поборись за европейский трофей, замену надо достойную Азмуну.

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 14 декабря 2016, 17:30

      Азмун хороший игрок, но пока что не уровень для топ клубов.
      Вот в какой-нибудь середняк Бундеслиги или АПЛ, возможно возьмут или возьмет топ клуб и сдаст в аренду, как Зинченко.

      -2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > spaike 14 декабря 2016, 17:41

      ну как понять не уровень топ-клуба? перейдёт если в Дортмунд например, там его быстро до уровня поднимут специалисты. а в Ростове он так и будет на уровне Ростова

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike > dolf666 14 декабря 2016, 19:31

      Так как Азмун еще молодой и имеет мало опыта(все таки чемпионаты Германии и России сильно отличаются по уровню), то в том же Дортмунде он будет получать мало игрового времени(так как в данный момент он вряд ли выграет конкуренцию у Рамоса, Шюрле и Мора), что не поспособствует его прогрессу.

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 14 декабря 2016, 17:14

      Так Ростов и решит финансовые проблемы. Только Бердыев, после КК, может в сборной оказаться.

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 14 декабря 2016, 16:52

      По закону жанра здесь же должна быть и новость, что Обамеянга планирует купить Спартак и сам футболист пока размышляет в какой из двух клубов ему стоит переходить..

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 декабря 2016, 16:02

      Не забудьте ценник в 20-25 лямов повесить... Тогда можно будет и отпустить...

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > ivanthebest 14 декабря 2016, 16:06

      Ну да, минимум 15 надо просить, если не купят и не надо,)

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 14 декабря 2016, 15:30

      25 мая после победы в стокгольме можно и продать, лямов за 15-20

      6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 декабря 2016, 15:16

      Вот это парня вырастили, нарасхват. Молодец Сердар, молодец Бердыев.

      8
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 15:11

      А то Смолов. Вон какая цель. Значит не один Ливерпуль. В состав того же Эвертона и даже Стока может вписаться. Понятно что Челси и Ман Сити не претендуют, а вот те у кого меньше возможности явно готовы к трансферу. Только не ВХЮ. Оттуда по ходу Пайета заберут и накроется команда.

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 декабря 2016, 14:53

      Оставьте Азмуна в покое, он Ростову нужен.

      5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 14 декабря 2016, 14:50

      Рано Азмуну переходить! Пусть доиграет Лигу Европы и тогда будет видно! Ему всего 21 год и никакого пика у него еще нет! Все впереди!

      5
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