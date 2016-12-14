Оуэн: «Златан – временный игрок для «МЮ»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн оценил роль форварда Златана Ибрагимовича в нынешней команде.

«Я считаю, что Златан это игрок не на перспективу, а только на один или два сезона. Он создан для того, чтобы решать конкретные цели. Как это было с ван Перси. Но за это время «МЮ» нужно будет найти нового Руни, купить молодого футболиста или воспитать своего.

Считаю, что мои голы были более весомыми для клуба, так как я получал около 10% от того, что Златан имеет сегодня за неделю», – сказал Оуэн.

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что Златан Ибрагимович за сезон забьет больше, чем Майкл Оуэн забил за три.