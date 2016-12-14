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    Колосков не верит в отмену Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018

    Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку возможности отмены проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.

    «Несколько дней назад исполком МОК продлил санкции в отношении России и попросил федерации зимних видов спорта пока не проводить никаких соревнований на территории РФ, что и сделала бобслейная. Возможно, ее примеру последуют и другие. Но все это по-прежнему остается в компетенции международных федераций. Ни МОК, ни ВАДА, ни тем более Ричард Макларен такого решения принять не могут.

    К футболу же ни у кого из них претензий нет. Вряд ли футбол может послужить жертвой очередных репрессий. Никто не обращался в ФИФА с вопросом о правомерности проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира в России. Поэтому я хочу успокоить болельщиков: спите спокойно и готовьтесь к просмотру матчей», – сказал Колосков.

    Напомним, ранее известный спортивный юрист Пол Грин считает, что Россия может быть лишена права проведения Кубка конфедераций-2017 на фоне допингового скандала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 10:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 10 января 2017, 15:02

      во многое мы не верили - а случилось

      0
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 15 декабря 2016, 16:03

      Если отнимут ЧМ, это будет уже 100% политика

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > egordonbass 10 января 2017, 15:02

      а где не политика

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      Рейтинг: +320

      T 72 14 декабря 2016, 13:01

      Опять верю-не верю,надо что-то ещё делать чтоб не отобрали,а то все почётные до нельзя от толку-то от вас?

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      Рейтинг: +33747

      zra78 14 декабря 2016, 12:19

      Уже сомневаюсь

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 декабря 2016, 12:15

      И все таки я верю.

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