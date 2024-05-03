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    Месяц новому меню «Бомбардира»: какие ваши впечатления?

    Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

    В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

    Вот уже месяц как на сайте функционирует новое меню. Мы хотим узнать ваши впечатления. Все ли вас устраивает в работе с меню, есть ли предложения/пожелания? Оставляйте их в комментариях под этим постом.

    Мы их рассмотрим, как рассмотрели мнения под последним обращением к вам. Вы написали порядка 100 комментариев с различными предложениями, некоторые уже реализованы. Были жалобы на недостаточное количество турниров в меню – добавили больше.

    Также изменили стиль колокольчика, куда приходят уведомления. Он стал меньше, аккуратнее. По вашим просьбам вернули цифровое отображение количества уведомлений.

    Некоторым пользователям мешало отображение иконки подарка в верхней строке – теперь оно лимитировано несколькими секундами.

    Еще вернули полноценную работу страницы профиля в мобильной версии, перейти на нее можно из меню при клике на собственную аватарку. Теперь там, как и в полной версии, можно смотреть свою страницу, комментарии.

    Конечно, есть еще ряд мелких косметических изменений, апгрейдов, которые делают вашу жизнь на сайте удобнее и интереснее.

    Ждем ваших отзывов, предложений по дальнейшему улучшению в комментариях.

    Следите за следующими обновлениями:)

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2024 20:00
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    Комментарии (87)
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    Январь 59
    1714756492
    Хейтеров много , реальных претензий нет. По мне так этот вариант лучше. Он удобнее. Как ни странно, но ни один не сказал:"Стало хреново-ухожу"
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    sanches85
    1714756769
    Да ребят!!! Вы же можете вернуть старый вариант? ОН НАМНОГО КОМФОРТНЕЙ... Или просто мнение услышать желаете?
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    qwertyйцукен
    1714757593
    Молодца Бомбардир.Стараетесь расти. Прогресс это ВСЁ !
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    голлевацнен
    1714758211
    Не нашёл Чемпионшип. Англия. Рекомендовал бы компоновать пакетами по странам. А так ко всему привыкаешь, просто нужно учитывать, что отличное - враг хорошего.
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    fanfckrasnodar
    1714758318
    хейт пользователей лишь подтверждает правильность курса. Так было с каждой версией ВК - "верните мой 2007" кричат многие до сих пор, но сайт развивается дальше и лучше)) мне новая версия сайта нравится. не хватает: 1) лого для сайта (иконка) сделать белым, вроде бывшего мяча. На темной теме браузера вместо прошлого белого мяча только темный квадрат и маленькая оранжевая точка. Неуд. 2) блог моей выбранной команды поместить вправо, место на экране простаивает. Читать между остальных новостей не очень удобно.... 3) сделать кнопку быстрого возврата вверх сайта, если скролами ушел вниз по новостям. 4) слева сделать сплошную форму новостей, вверху быстрый поиск по ним. Т.е. лента динамическая, можно без перегрузки сайта написать "крас" и выйду
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    fanfckrasnodar
    1714758592
    мой комментарий срезался((( и без уведомления о лимите знаков(( дополняю 5) баг с лимитом знаков комментария... 6) форма о команде + 3 новости - перенести вправо + эта форма всегда на виду, не скрывается после скрола 7) блок новости сейчас = время новости + с первой строки шапка новости предложение = время новости + серия пиктограмм на 1 строке, а со второй строки шапка новости. В пиктограмме можно разместить = лига , тип новости = команда, тренер, трансфер, ..... При этом пиктограммы кликабельные фильтры. Т.е. клик по пиктограмме АПЛ и вижу все новости по АПЛ... или клик по пиктограмме "тренер" и вижу все интервью всех тренеров.... все предложения к версии сайта, не мобильного приложения.)
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    mutabor0992
    1714759101
    фуфло.
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    Cleaner
    1714760070
    Лучше НЕ СТАЛО. От слова совсем. ЗАЧЕМ все это затевалось???
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    Bez Imeni
    1714761688
    а можно с сайта убрать кб сектантов? а так мне всё нравится ))
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    BRO_football
    1714765718
    В прошлый раз писал о своей проблеме, когда из-за блокировщика рекламы на сайте нельзя переключится между статистикой по турнирам любого футболиста. Проблема так и осталось, ничего не изменилось.
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