Месяц новому меню «Бомбардира»: какие ваши впечатления?

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Вот уже месяц как на сайте функционирует новое меню. Мы хотим узнать ваши впечатления. Все ли вас устраивает в работе с меню, есть ли предложения/пожелания? Оставляйте их в комментариях под этим постом.

Мы их рассмотрим, как рассмотрели мнения под последним обращением к вам. Вы написали порядка 100 комментариев с различными предложениями, некоторые уже реализованы. Были жалобы на недостаточное количество турниров в меню – добавили больше.

Также изменили стиль колокольчика, куда приходят уведомления. Он стал меньше, аккуратнее. По вашим просьбам вернули цифровое отображение количества уведомлений.

Некоторым пользователям мешало отображение иконки подарка в верхней строке – теперь оно лимитировано несколькими секундами.

Еще вернули полноценную работу страницы профиля в мобильной версии, перейти на нее можно из меню при клике на собственную аватарку. Теперь там, как и в полной версии, можно смотреть свою страницу, комментарии.

Конечно, есть еще ряд мелких косметических изменений, апгрейдов, которые делают вашу жизнь на сайте удобнее и интереснее.

Ждем ваших отзывов, предложений по дальнейшему улучшению в комментариях.

Следите за следующими обновлениями:)