На «Бомбардире» новое меню: любимые клубы и игроки – в одном клике от вас

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

3 апреля можно считать историческим днем для «Бомбардира»: появилось новое лого. Благодарим предыдущий за девять лет плодотворной работы – и привыкаем к новому. Поверьте, много времени это не займет.

Не менее важное нововведение: на старте апреля на сайте полностью обновилось меню. Длинная белая строка с перечнем турниров – в прошлом. Теперь все будет компактнее и приятнее глазу. И просто удобнее и быстрее. Этот процесс будет распространяться и на другие компоненты.

Вверху располагается главное меню, куда мы вынесли самые популярные разделы. В частности, «Конкурс прогнозов» – не забывайте участвовать.

Рядом с новым логотипом есть характерная иконка-открывашка. Кликаем – и получаем насыщенное пунктами меню. С разделами сайта, турнирами.

Что принципиально нового: теперь внутри меню есть не только турниры, но и самые популярные команды и игроки. Один клик – и вы уже в профиле ваших кумиров, где можете быстро посмотреть календарь ближайших матчей или почитать последние новости. Не видите в меню именно ваших любимых команд, футболистов, турниров? Пишите в комментах под этим постом – мы рассмотрим.

Все пункты меню – это не константа. Они будут меняться, дополняться в зависимости от актуальной ситуации. Что популярно – то и будет на видном месте.

Обновленный дизайн также у уведомлений и профиля.

Не забываем, что быть вместе с «Бомбардиром» можно и через мобильную версию. Навигация по ней стала еще удобнее. Главное меню – всегда внизу, под пальцами.

Если зайдем в какой-нибудь турнир, то увидим универсальное подменю, через которое попадем в календарь, новости и другие подразделы. Его можно скроллить влево-вправо.

Ждем ваших отзывов, предложений по улучшению в комментариях.

О других обновлениях мы расскажем в последующие дни. Следите:)