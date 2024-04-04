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    • На «Бомбардире» новое меню: любимые клубы и игроки – в одном клике от вас

    На «Бомбардире» новое меню: любимые клубы и игроки – в одном клике от вас

    Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

    В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

    3 апреля можно считать историческим днем для «Бомбардира»: появилось новое лого. Благодарим предыдущий за девять лет плодотворной работы – и привыкаем к новому. Поверьте, много времени это не займет.

    Не менее важное нововведение: на старте апреля на сайте полностью обновилось меню. Длинная белая строка с перечнем турниров – в прошлом. Теперь все будет компактнее и приятнее глазу. И просто удобнее и быстрее. Этот процесс будет распространяться и на другие компоненты.

    Вверху располагается главное меню, куда мы вынесли самые популярные разделы. В частности, «Конкурс прогнозов» – не забывайте участвовать.

    Рядом с новым логотипом есть характерная иконка-открывашка. Кликаем – и получаем насыщенное пунктами меню. С разделами сайта, турнирами.

    Что принципиально нового: теперь внутри меню есть не только турниры, но и самые популярные команды и игроки. Один клик – и вы уже в профиле ваших кумиров, где можете быстро посмотреть календарь ближайших матчей или почитать последние новости. Не видите в меню именно ваших любимых команд, футболистов, турниров? Пишите в комментах под этим постом – мы рассмотрим.

    Все пункты меню – это не константа. Они будут меняться, дополняться в зависимости от актуальной ситуации. Что популярно – то и будет на видном месте.

    Обновленный дизайн также у уведомлений и профиля.

    Не забываем, что быть вместе с «Бомбардиром» можно и через мобильную версию. Навигация по ней стала еще удобнее. Главное меню – всегда внизу, под пальцами.

    Если зайдем в какой-нибудь турнир, то увидим универсальное подменю, через которое попадем в календарь, новости и другие подразделы. Его можно скроллить влево-вправо.

    Ждем ваших отзывов, предложений по улучшению в комментариях.

    О других обновлениях мы расскажем в последующие дни. Следите:)

    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 23:54
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    Комментарии (113)
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    MaxRnD
    1712258575
    Даже на самых задрипанных недосайтах, везде, где этот механизм нужен, есть кнопки переместиться в начало списка и переместиться в конец списка. Бомбардир же этот "космический хайтек" до сих пор освоить не в состоянии, несмотря на неоднократные просьбы. В первую очередь это касается КП (туры), во вторую очередь это касается комментариев в профиле пользователя.
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    Таврида
    1712262612
    Ценю (ценил) Бомбардир как новостной сайт. Помню ЛЧ 1994 смотрел с ДК и Спартак в одной группе. Но вот последний тур выпал на стипендию, пропил его в кабаке, прихожу домой ночью и спрашиваю у соседа - какой счет? 4-1 говорит, я спать и завалился. Утром протрезвел, пошел на учебу, и думаю, два же матча было, кто кого 4-1? Пришлось вечером идти в спортбар опохмелятся, таки по новостям выснил - Бавария натянула Динамо Куив 4-1, а ПСЖ-Спартак тоже 4-1! А вот был бы у меня новостной сайт Бомбардир, я бы тогда в кабак не пошел, не нажрался бы опять и трезвым домой пришел, бггг
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    Plyash
    1712268008
    Уважаемый Бомбардир,хотелось бы,чтобы Вы вернули возможность просмотреть полный список всех участников форума согласно набранных баллов,и там же ранее забаненных "героев" и за какие деяния,а в правом верхнем углу главной страницы,как раньше,всегда бы присутствовала тройка или пятёрка,не помню,лидеров.Думается,это добавит более живой интерес и интригу общения форумчан.
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    ФК Пупсик
    1712271038
    Кое-что изменилось - если раньше при нажатии на чьем-то нике правой кнопки мыши (у меня), можно было открыть новую страницу, оставив предыдущую, то теперь этого нет!
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    dimon_kt
    1712288207
    Всё, что вы обновили на сайте, видимо для удобства самого разработчика сайта, для пользователей это полная шняга. Вы тоже учитесь у госмонополий осваивать деньги?
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    Аvеngеr
    1712288543
    Вы бы лучше следили за срачем в комментариях от пользователей. Сплошные оскорбления друг другу. И не банят за это. Видимо выгодно сайту, больше комментариев-больше прибыль.
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    Алексей З
    1712295521
    Тот случай , когда не кровати надо местами менять , а персонал. Красивая вывеска на качество не влияет.
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    СпорЦмен
    1712306597
    У меня предложение, болельщиков срама обозначать тюремной робой.
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    ФК Пупсик
    1712499166
    Не возможно открыть некоторые ники при нажатии, например "алексей 3" (через одно сообщение ниже)
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    ФК Пупсик
    1712604953
    А нельзя ли сделать клубы болельщиков, как на других сайтах? Я бы был готов на первое время возглавить Зенитовцев!!! Но чтобы туда никого не пускали без разрешения главного!
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