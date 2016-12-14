Спаллетти хочет арендовать нападающего «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может перебраться в Италию. В его услугах проявляет заинтересованность «Рома». На таком трансфере настаивает лично главный тренер римской команды Лучано Спаллетти.

Депай обошелся «МЮ» примерно в 30 миллионов евро. Англичане готовы уступить его за 23-24 миллиона. Итальянская сторона рассчитывает взять 22-летнего футболиста в аренду с правом последующего выкупа.

Напомним, ранее появилась информация об интересе к Депаю со стороны «Спартака».