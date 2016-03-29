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    Депай обошелся «Манчестер Юнайтед» в 34 миллиона

    Появилась новая информация относительно стоимости трансфера полузащитника Мемфиса Депая из ПСВ в «Манчестер Юнайтед». Если ранее сообщалось о 27 миллионах евро, то сейчас речь идет о 34 миллионах, которые поделены на три транша.

    Половина суммы была выплачена в течение двух дней после перехода, сообщает Football Leaks. Еще 8,5 миллионов британцы должны были выплатить до 31 января 2016 года. Последний транш в размере 8,5 миллиона должен быть выплачен до 1 июля.

    Что касается бонусов, то в случае победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге «МЮ» должен заплатить ПСВ по 1,35 миллиона евро каждый трофей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.03.2016 11:52
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