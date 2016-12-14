Хау: «Борнмут» героически отыграл в защите»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу остался доволен игрой своей команды в победном матче против «Лестер Сити».

«Подобный матч сложно назвать рядовым. Против чемпиона всегда играть всегда крайне волнительно. Мы знали на что способен соперник, но моя команда сыграла великолепно.

Мы героически отыграли в защите. Марк Пью – пример настоящего профессионализма. Он путешествовал по всей стране, играл в разных лигах. И он дождался своего шанса. Так бывает, когда стремишься к тому, чего хочешь», – приводит слова Хоу BBC.

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Лестер Сити» закончился со счетом 1:0.