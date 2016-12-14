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    Тренер «Америки»: «В «Реале» играют обычные смертные»

    Главный тренер мексиканского клуба «Америка» Рикардо Ла Вольпе тщательно подходит к изучению мадридского «Реала», с которым его команде предстоит встретиться на клубном чемпионате мира.

    «Мы знаем, кто такой Роналду, но он обычный смертный. Мы знаем Крооса, Модрича. Наставник «Атлетико» Симеоне говорит, если минимизировать свободные зоны у соперника, то разница в технике и тактике будет не такая уж великая. Да, любой противник может выдать что-то гениальное, но многие голы забиваются не благодаря этому, а из-за банальных ошибок», – заявил Ла Вольпе.

    В первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира, который проходит в Японии, составили «Америка» и «Реал» (15 декабря), а во втором матче сыграют «Атлетико Насьональ» и японский «Касима Антлерс». Финал турнира состоится 18 декабря.

    Источник: Marca

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    14.12.2016 07:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -185

      Protosser 14 декабря 2016, 16:04

      Угрожающе звучит)

      -1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 14 декабря 2016, 14:07

      Реал не оставит им шанса, разница в классе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 14 декабря 2016, 08:13

      в этом есть смысл, если ты можешь поставить игру своей команде, но ты не симеоне, да и подбор игроков у атлетико таков, что они могут 90 минут терпеть любой натиск и получить желаемое

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