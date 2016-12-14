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    Акинфеев: «На Кубке конфедераций и чемпионате мира все будет зависеть от нас»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, чего ждать от национальной команды на домашних Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

    «Есть обойма вратарей, и каждый из них может в любой момент занять место основного. Ни в коем случае не ухожу от ответа, не лукавлю, но все может поменяться. А что касается ближайших турниров... Конечно, все будет зависеть от нас. Нам, естественно, не хочется никаких провалов, есть желание радовать болельщиков. Наши головы, руки и ноги станут делать результат. А как сложится – увидим», – сказал Акинфеев.

    Напомним, вчера Игорю была вручена награда «Джентльмен года».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 07:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 декабря 2016, 13:52

      Печально слышать, что всё зависит от НИХ. Если так, то результат уже известен

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 14 декабря 2016, 09:16

      Хочу тебя растроить но от вас ни чего не зависит,все зависит от всех тех команд что приедут,в каком состоянии,каким составом...либо 1-2,0-1 проигрывать вам,или 0-3,0-4!!!

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 14 декабря 2016, 08:45

      они еще на что о надеются смешные парнишки

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 14 декабря 2016, 07:47

      Дай Бог чтобы от тебя ничего не зависело!

      1
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