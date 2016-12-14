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    Акинфеев: «Яшин и Дасаев получили звания лучших вратарей мира, а Акинфеев – нет»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев дал оценку своим выступлениям в сравнении с великими вратарями. По словам стража ворот, он не заслужил находится на одной ступени с Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.

    – Недавно вы превзошли казавшийся вечным рекорд Рината Дасаева по официальным матчей на ноль за всю карьеру – 252 сухих встречи, у вас 253. При этом вплотную к достижению Льва Яшина по таким играм в чемпионате страны: на счету динамовца их 160, на вашем – 159. Видите у себя что-то общее с двумя великими отечественными голкиперами?

    – Не вижу даже близко. Потому что Яшина и Дасаева признавали лучшими вратарями мира, а это говорит о многом, пусть и другие времена были. Но такие титулы у них есть – и они более чем достойные. Что касается меня, то уже говорил: никогда в жизни не обращал внимания на призы и рекорды. Конечно, это приятно, ни один нормальный человек не станет подобное скрывать. Всю сознательную жизнь ты хочешь выигрывать кубки и медали, получать награды. Все они идут рядом с футболом, от этого никуда не деться. Очень лестно, что меня ставят на ступень рядом с двумя великими людьми, но думаю, пока этого не заслужил. Есть к чему стремиться. И я сейчас совершенно не лукавлю – говорю как есть. Повторю, Яшин и Дасаев получали звания лучших вратарей мира, а Акинфеев – нет. Поэтому пока не имею права вставать в один ряд с такими футболистами.

    – А Акинфеев надеется когда-нибудь получить такую награду?

    – Можно много мечтать, красиво рассказывать... Если же объективно, то, наверное, нет, потому что для этого нужно выступать в одном из сильнейших клубов Старого Света или хотя бы в европейском чемпионате. А в России получить статус лучшего очень тяжело. Так что, нет, не слишком надеюсь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 01:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 14 декабря 2016, 15:50

      А что есть еще один Акинфеев?

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 декабря 2016, 14:05

      блин сравнили чемпионаты ссср и рф)))) анюшке далеко до великих вратарей наших

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 декабря 2016, 10:04

      Молодец Игорь!Верно мыслишь!

      1
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      Рейтинг: +15

      aleksand1r 14 декабря 2016, 07:01

      После выступления в Бразилии он надеется быть лучшим?

      0
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      Рейтинг: +1009

      Krics 14 декабря 2016, 06:04

      Честно и адекватно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 декабря 2016, 05:21

      Раньше конкуренция среди вратарей была попроще.

      -3
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      Рейтинг: +1948

      Гранит 14 декабря 2016, 02:16

      Мужик.

      0
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      Рейтинг: +24

      G.S 14 декабря 2016, 01:49

      Достойный ответ!

      2
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