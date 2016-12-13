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    Акинфеев: «Джентльменом надо оставаться и на футболе, и в жизни»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, получивший награду «Джентльмен года», прокомментировал свое достижение. Премия носит имя Федора Черенкова и вручается футболистам за корректное поведение на поле.

    «Джентльменом надо постараться оставаться и на футболе, и в жизни. Не всегда это получается. Моменты всякие бывают, но с возрастом многие вещи оцениваешь иначе. В следующем году хочу пожелать нам всем хорошего футбола. Поддержка на Кубке конфедераций-2017 будет хорошая, а остальное зависит от нас. Мы постараемся хорошо выступить», – сказал вратарь.

    Источник: Р-Спорт

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    13.12.2016 21:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 декабря 2016, 22:10

      По глазам видно, что он злой как собака.

      2
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      Рейтинг: +1009

      Krics 13 декабря 2016, 21:35

      Особенно когда на поле в лицо бьёшь или матом посылаешь, все понятно лучший из худших.

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