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    Ловчев считает, что «Спартаку» нужен защитник и нападающий

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим видением трансферных целей лидера РФПЛ «Спартака». По мнению Ловчева, красно-белые нуждаются в укреплении обороны и нападения.

    «Спартаку» не помешает хороший центральный защитник и, однозначно, нападающий. В остальном можно перебиться. Нужно укреплять центральную оборону, тут вопросов нет. И Таски не того уровня, и Боккетти. Практически все защитники в нашей стране медленные, хоть одного хочу быстрого, который догнал бы кого-то. Илья Кутепов сильно прибавил, сегодня он является основой обороны. Впереди нет Зе Луиша, и кого туда не поставишь – не хватает нападения», – сказал Ловчев.

    Источник: Спорт FM

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    13.12.2016 21:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 14 декабря 2016, 13:18

      Конечно это фантазия,
      Конечно это беда,
      Но Федя Черенков не вернётся никогда...
      А если в нас с Федей сейчас какие-нибудь бомжи или кони плюнут,
      То они на том свете за Факел Воронеж играть будут.
      Нет, я Воронеж не обижаю,
      Я его обожаю.
      Просто я удостоен в Сибири проживать
      И нормальных пацанов уважать.

      -1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > subbotaspartak 14 декабря 2016, 17:11

      обычно нормально сочиняешь) а тут бред какой-то)))

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      Рейтинг: +173

      agrmark 14 декабря 2016, 06:20

      Совершенно справедливо. И это нужно в первую очередь!

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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 14 декабря 2016, 05:18

      Нужен быстрый центральный защитник! А где его взять,к нам в чемпионат не очень то едут хорошие футболисты!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 декабря 2016, 22:10

      Да у вас и так всё хорошо.

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      Рейтинг: +382

      лёха72 13 декабря 2016, 21:24

      кто ещё

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