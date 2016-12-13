Ловчев считает, что «Спартаку» нужен защитник и нападающий

Конечно это фантазия,
Конечно это беда,
Но Федя Черенков не вернётся никогда...
А если в нас с Федей сейчас какие-нибудь бомжи или кони плюнут,
То они на том свете за Факел Воронеж играть будут.
Нет, я Воронеж не обижаю,
Я его обожаю.
Просто я удостоен в Сибири проживать
И нормальных пацанов уважать.
Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим видением трансферных целей лидера РФПЛ «Спартака». По мнению Ловчева, красно-белые нуждаются в укреплении обороны и нападения.
«Спартаку» не помешает хороший центральный защитник и, однозначно, нападающий. В остальном можно перебиться. Нужно укреплять центральную оборону, тут вопросов нет. И Таски не того уровня, и Боккетти. Практически все защитники в нашей стране медленные, хоть одного хочу быстрого, который догнал бы кого-то. Илья Кутепов сильно прибавил, сегодня он является основой обороны. Впереди нет Зе Луиша, и кого туда не поставишь – не хватает нападения», – сказал Ловчев.