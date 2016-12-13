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    Муслин: «У западных тренеров, добившихся успеха в Европе, не получается в РФПЛ из-за ее специфики»

    Экс-главный тренер «Локомотива», «Химок», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин считает, что специфика РФПЛ не позволяет западным специалистам, добивавшимся успехов в Европе, повторить свои достижения с российским клубами. Также 63-летний специалист назвал наиболее талантливых молодых футболистов, с которыми ему довелось работать в своей карьере.

    – Опишите одним словом чемпионат России.

    – Специфический. Здесь очень много нюансов: искусственные поля, долгие перелеты, холодный климат зимой, менталитет местных футболистов. Поэтому у многих западных тренеров, добившихся успеха в Европе, часто не получается с российскими клубами.

    – Может, проблема в самих российских футболистах? Даже молодым игрокам платят слишком большие зарплаты и многие перестают развиваться.

    – Такая проблема свойственна и для Сербии.

    – Ну, в Сербии даже хорошему молодому игроку не будут платить больше полутора тысяч долларов в месяц.

    – Да, в Сербии зарплаты небольшие. Но как только молодой сербский футболист подписывает контракт с зарубежным клубом и получает на руки несколько солидных зарплат, футбол для него тоже отходит на второй план, и начинаются машины, девочки, дискотеки. Не думайте, что такое происходит только с российской молодежью.

    – Назовите трех самых талантливых молодых игроков, с которыми вы работали?

    – Зидан в «Бордо», Яя Туре в донецком «Металлурге» и Видич – в «Црвене Звезде».

    – А из русских?

    – Игорь Ламбарский из «Краснодара» и Иван Старков – из «Локомотива». Очень сильные были ребята для своего возраста. И мне очень жаль, что они не заиграли на высоком уровне даже по меркам России.

    Полное интервью с Муслином можно прочитать в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 18:14
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 декабря 2016, 20:25

      А каких тренеров он имел ввиду(у которых на западе что то получалось а в России нет).У Адвоката и Спаллети да и у АВБ с Зенитом получилось кое что.Петржела тоже отработал нормально.

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