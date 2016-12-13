Муслин: «У западных тренеров, добившихся успеха в Европе, не получается в РФПЛ из-за ее специфики»

А каких тренеров он имел ввиду(у которых на западе что то получалось а в России нет).У Адвоката и Спаллети да и у АВБ с Зенитом получилось кое что.Петржела тоже отработал нормально.
Экс-главный тренер «Локомотива», «Химок», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин считает, что специфика РФПЛ не позволяет западным специалистам, добивавшимся успехов в Европе, повторить свои достижения с российским клубами. Также 63-летний специалист назвал наиболее талантливых молодых футболистов, с которыми ему довелось работать в своей карьере.
– Опишите одним словом чемпионат России.
– Специфический. Здесь очень много нюансов: искусственные поля, долгие перелеты, холодный климат зимой, менталитет местных футболистов. Поэтому у многих западных тренеров, добившихся успеха в Европе, часто не получается с российскими клубами.
– Может, проблема в самих российских футболистах? Даже молодым игрокам платят слишком большие зарплаты и многие перестают развиваться.
– Такая проблема свойственна и для Сербии.
– Ну, в Сербии даже хорошему молодому игроку не будут платить больше полутора тысяч долларов в месяц.
– Да, в Сербии зарплаты небольшие. Но как только молодой сербский футболист подписывает контракт с зарубежным клубом и получает на руки несколько солидных зарплат, футбол для него тоже отходит на второй план, и начинаются машины, девочки, дискотеки. Не думайте, что такое происходит только с российской молодежью.
– Назовите трех самых талантливых молодых игроков, с которыми вы работали?
– Зидан в «Бордо», Яя Туре в донецком «Металлурге» и Видич – в «Црвене Звезде».
– А из русских?
– Игорь Ламбарский из «Краснодара» и Иван Старков – из «Локомотива». Очень сильные были ребята для своего возраста. И мне очень жаль, что они не заиграли на высоком уровне даже по меркам России.
Полное интервью с Муслином можно прочитать в специальном материале «Бомбардира».