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    Мутко встретился с главами регионов для обсуждения ситуации в «Мордовии» и «Томи»

    Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко провел встречу с главами Республики Мордовия и Томской области – Владимиром Волковым и Сергеем Жвачкиным соответственно – для обсуждения финансовых трудностей, возникших в «Мордовии» и «Томи». На встрече рассматривались возможные пути решения данной проблемы. РФС намерен взять ситуацию под свой контроль и оказывать посильную помощь при решении текущих вопросов.

    Напомним, в «Мордовии» зарплата не выплачивается футболистам с марта нынешнего года. Игроки и работники томского клуба не получили ни единой выплаты с начала текущего сезона.

    По итогам осенней части первенства ФНЛ «Мордовия» располагается на 18-й строчке в таблице, «Томь» после 17-ти туров РФПЛ занимает последнее, 16-е место.

    Источник: РФС

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    13.12.2016 12:19
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