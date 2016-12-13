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    Слуцкий: «Потрясло, сколько вариантов предлагал Гинер, чтобы я не уходил»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил о причинах своего ухода из армейского клуба, а также рассказал о теплом прощании с президентом красно-синих Евгением Гинером.

    – Зачем вы ушли, Леонид Викторович?

    – Ха! Я не готов сейчас отвечать на этот вопрос…

    – Наверняка у вас сейчас большое искушение что-то изменить в себе как в тренере. Если вы ушли – значит, нашли в себе ошибки.

    – Нет. Почему ошибки? Не обязательно! Ошибки я нахожу в себе каждый день – но это не заставляет меня менять что-то. Скажу вам так: оценки, которые происходят внутри у тебя, часто разнятся с оценками, которые идут со стороны. Мне следовало что-то поменять, я точно знаю. Сейчас не готов делиться планами, но… Надо было поступить так, как поступил. Может, это ошибочное решение. Не знаю. Я не могу жить не в ладу с самим собой. Поэтому сделал вот так. При этом – огромная благодарность ЦСКА. Вообще никаких вопросов! Полностью поддерживали, дали время подумать… Все делали, что возможно. Я никому не сказал «прощайте». Ни работникам клуба, ни футболистами. Даже сейчас созваниваемся и обмениваемся смс. У меня нет ощущения ухода. Потому что там остались близкие мне люди.

    – Про Гинера многие думают – человек холодный. Но вы-то можете рассказать историю, чтоб все поняли – он тонкий и чувствующий?

    – Гинер – разный… Очень разный!

    – Самый теплый момент общения?

    – Наверное, расставание. Какое количество вариантов он мне предлагал, чтоб избежать ухода – меня просто потрясло в человеческом плане. При этом, повторяю, для разных людей Евгений Леннорович – разный. Поэтому основным своим завоеванием в ЦСКА считаю то, что я стал своим. Евгений Леннорович очень четко делит людей на категории. Стать своим для него очень непросто. Это мои ощущения. Может, они разнятся с его позицией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 07:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 декабря 2016, 13:39

      Конечно, где он ещё такого покладистого и бесхарактерного тренера найдёт, которым будет руководить как жалкой куклой...

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 13 декабря 2016, 11:48

      В Мордовии тренера скоро снимут.Езжай,докажи,что ты-лучший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      kara-mba 13 декабря 2016, 09:46

      Всё правильно сделал! Молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 13 декабря 2016, 09:43

      Тогда возвращайся через 2-3 сезона!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 13 декабря 2016, 09:34

      Жаль что Слуцкий ушел, но он все правильно сделал. У цска нет скамейки запасных, а основа рано или поздно устает. Нужны новые игроки.

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 декабря 2016, 09:30

      Что дозу кокаина обещал увеличить.

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 13 декабря 2016, 09:20

      думаю, как вопросы со школой своей решит, пойдет в руководство ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 13 декабря 2016, 09:14

      конечно Гиннер не дурак, чтобы Слуцкий уходил, проблема ведь не в нем) Ну и Слуцкий умно поступил, понял, что с таким составом решать серьезные задачи невозможно!

      3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 декабря 2016, 08:58

      Надо было остаться функционером каким нибудь

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2016, 08:46

      Л. В. Слуцкому не нужно терять эту заработанную связь с Е. Л. Гинером и с
      ПФК ЦСКА.

      -2
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