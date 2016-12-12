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    Рахимов продолжит руководить «Тереком», несмотря на проблемы со здоровьем

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что главный тренер Рашид Рахимов не покинет свой пост. Ранее стало известно, что специалист задумывается над тем, чтобы уйти из грозненского клуба по причине проблем со здоровьем.

    «Все в порядке. Рашид Маматкулович будет проходить курс лечения. Он работает и будет работать в «Тереке». Возможность его ухода мы не рассматриваем, и он тоже», – сказал Айдамиров.

    После 17-ти туров «Терек» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    12.12.2016 13:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      RJM555 12 декабря 2016, 16:42

      Очень хорошая новость!!! Если Чечня хочет чего то хорошего добиться в футболе, то Рахимова нельзя отпускать.

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      Рейтинг: +11

      Faraon 666 12 декабря 2016, 15:32

      Нельзя повторять ошибку как с Черчесовым, Рашид хороший тренер

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