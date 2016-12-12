Жоаозиньо: «Спартак» мощно выступает в этом сезоне»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо считает, что успех «Спартака» в первой части чемпионата складывается из многих факторов. Например, игра только во внутреннем чемпионате, когда еврокубки отнимают силу у конкурентов.

«Спартак» – хорошая команда. К тому же не играет в еврокубках, в отличие от остальных претендентов на титул. А значит и футболисты более свежие, лучше готовы, чем те, кто играет по два матча в неделю. Но до завершения чемпионата еще много матчей. Посмотрим, кто весной будет побороться за титул, а кто не сможет поддержать темп. «Спартак» – один из претендентов, команда мощно выступает в том сезоне.

«Краснодар»? Шансы-то есть, но отыграть отставание будет непросто. Главное, мы верим, что сможем провести весеннюю часть сезона лучше, набрать больше очков», – сказал Жоаозиньо.

После 17 туров российской Премьер-лиги «Краснодар» идет на пятом месте в турнирной таблице с 28 очками. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 12 очков.