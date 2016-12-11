Коста после победы над «Вест Бромвичем» станцевал в раздевалке с бутылкой пива

Нападающий «Челси» Диего Коста после победы лондонского клуба в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:0) станцевал в раздевалке с бутылкой пива. Отметим, что испанец стал автором единственного гола данной встречи.

В нынешнем сезоне Коста провел за «Челси» в АПЛ 15 матчей, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Добавим, что по итогам ноября нападающий стал футболистом месяца в чемпионате Англии.