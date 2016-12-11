Каррагер призвал вратаря «Ливерпуля» Кариуса заткнуться и делать свою работу

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в очередной раз раскритиковал игру голкипера красных Лориса Кариуса за ошибки в последних матчах. Отметим, что ранее экс-футболист английского клуба негативно высказался о выступлении немца и получил аналогичный ответ от вратаря.

«Кариус на этой неделе ответил на мои слова и слова Гари Невилла. Мой ему совет: заткнись и просто делай свою работу», – сказал Каррагер.

В нынешнем сезоне Кариус провел за «Ливерпуль» в АПЛ 10 матчей, в которых пропустил шесть голов.