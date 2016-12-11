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  • Ловчев: «Сегодняшний ЦСКА – не ровня Дзагоеву. Надо пробовать вариант с переездом в Европу»

Ловчев: «Сегодняшний ЦСКА – не ровня Дзагоеву. Надо пробовать вариант с переездом в Европу»

11 декабря 2016, 21:32
9

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном уходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в один из европейских клубов. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Эвертон» и «Рома».

«Переход в «Эвертон», считаю, вероятен. Да, Алан долго не играл, но по последнему матчу с «Тоттенхэмом» именно его я его отметил. Потому что он и Акинфеев выделялись на фоне остальных, которые провели игру бездарно.

Алан – хороший и умный игрок. Сегодняшний ЦСКА ему не ровня – без Игнашевича, Еременко... Поэтому надо смотреть. Думаю, Дзагоев может состояться в английском чемпионате. Это интересный вариант. Надо пробовать. К тому же это и для сборной полезно. Человек может играть в чемпионате, где каждый матч, как последний. А нам нужны люди с психологией победителей», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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ilichkadr
1481482001
Ещё один не признанный эксперт считает, что кто-то куда-то должен уйти. Интересно, за кукарекание бабло платят?
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prtcs
1481482587
Пускай каждый решает так, как ему удобно и выгодно. Всем успехов и удачи.
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Александ1982
1481485033
честно говоря нет российского игрока, который мог бы достойно выступать в элитных клубах европы!!! только еще молодын игроки для которых футбол, это что-то высокое,а не толстосумы которым пох где сидеть за бабки
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Pro100Kid
1481485796
В какую ему АПЛ...Он хрустальный, в АПЛ его быстро сломают и все. Германия, Италия - было бы интересно на него там посмотреть.
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Cant Stop
1481489601
Человек может играть в чемпионате, где каждый матч, как последний. А нам нужны люди с психологией победителей», – сказал Ловчев. Черышев вот играет в Испании.... Черчесову не нужны с такой психологией)
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Duken
1481519150
С психологией у нас конечно проблемы.Когда в последние раз наша сборная одерживала волевую победу?
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igorek25
1481538183
А кому из Спартака не место в клубе,г-н Ловчев, кто его перерос? ЦСКА за зимнее окно обязан создать боеспособный коллектив, а не распродать тех, кто составляет костяк команды.
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Nesterenko
1481545119
Какая нахрен Европа? Он при Газаеве был великолепным молодым атакующим полузащитником, который прекрасные голы забивал и передачи отдавал. Слуцкий же зачем-то превратил его в опорника, и естественно Алан половину своих качеств растерял. Если только Гончаренко не превратит его снова в плеймейкера. Сейчас ему не место в Европе.
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