Ловчев: «Сегодняшний ЦСКА – не ровня Дзагоеву. Надо пробовать вариант с переездом в Европу»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном уходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в один из европейских клубов. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Эвертон» и «Рома».

«Переход в «Эвертон», считаю, вероятен. Да, Алан долго не играл, но по последнему матчу с «Тоттенхэмом» именно его я его отметил. Потому что он и Акинфеев выделялись на фоне остальных, которые провели игру бездарно.

Алан – хороший и умный игрок. Сегодняшний ЦСКА ему не ровня – без Игнашевича, Еременко... Поэтому надо смотреть. Думаю, Дзагоев может состояться в английском чемпионате. Это интересный вариант. Надо пробовать. К тому же это и для сборной полезно. Человек может играть в чемпионате, где каждый матч, как последний. А нам нужны люди с психологией победителей», – сказал Ловчев.