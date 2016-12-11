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    Серия А. «Ювентус» одержал волевую победу над «Торино» благодаря дублю Игуаина и другие результаты

    В матче 16-го тура Серии А «Ювентус» в гостях добыл волевую победу над «Торино» – 3:1. Дублем в составе победителей отметился Гонсало Игуаин.

    В других встречах игрового дня «Аталанта» потерпела поражение от «Удинезе», «Кьево» оказался сильнее «Палермо», «Болонья» и «Эмполи» голов не забили.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Аталанта – Удинезе – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сапата, 45; 1:1 – Куртич, 47; 1:2 – Фофана, 72; 1:3 – Теро, 87.

    Болонья – Эмполи – 0:0

    Палермо – Кьево – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бирса, 14; 0:2 – Пеллисьер, 49.

    Торино – Ювентус – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Белотти, 16; 1:1 – Игуаин, 28; 1:2 – Игуаин, 82; 1:3 – Пьянич, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 декабря 2016, 21:12

      Михайлович как в воду глядел, сравнивая ЮВЕ с драконом, на один гол ответили тремя)

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