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Палермо - Кьево

11.12.2016, Воскресенье, 17:00 мск Палермо, стадион Ренцо Барбера Италия. Серия А, 16 тур Палермо - Кьево
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Кьево 3:1 Палермо
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Палермо 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
21 марта, суббота 20:00 Кьево 1:0 Палермо
9 тур
29 октября, среда 22:45 Палермо 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
16 февраля, суббота 21:00 Кьево 1:1 Палермо
6 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Палермо 4:1 Кьево
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Палермо 4:4 Кьево
18 тур
15 января, воскресенье 18:00 Кьево 1:0 Палермо
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 20:00 Палермо 1:3 Кьево
19 тур
9 января, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Палермо
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
12 января, среда 19:30 Палермо 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Палермо 3:1 Кьево
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 1:0 Палермо
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Кьево 1:0 Палермо
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:00 Палермо 3:0 Кьево
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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