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    Кверквелия: «Киевское «Динамо»? Если будут предложены хорошие условия, то задумаюсь о смене клуба»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия опроверг информацию, согласно которой игрок в ближайшее время может перейти в киевское «Динамо». По словам футболиста, он готов сменить клубную прописку, если ему поступит выгодное предложение.

    «Ничего не слышал об интересе со стороны киевского «Динамо». Сейчас я игрок «Рубина», и ко мне из других команд пока не обращались, о новости с «Динамо» впервые слышу. Если будут предложены хорошие условия для перехода, задумаюсь о том, чтобы сменить клуб. Но пока я игрок «Рубина», с ним у меня контракт», – сказал Кверквелия.

    Добавим, что действующий контракт Кверквелии с «Рубином» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел за казанский клуб в РФПЛ ни одного матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2016 17:47
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