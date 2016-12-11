РФС близок к договоренности о проведении матча с Бельгией весной в Сочи

РФС близок к заключению контракта с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Встреча между Россией и Бельгией пройдет в марте 2017 года в Сочи.

«РФС и Королевская бельгийская футбольная ассоциация близки к заключению соглашения о проведении в марте следующего года матча Россия – Бельгия в Сочи. Окончательная ясность в вопросе должна наступить в течение двух недель», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что РФС также ведет переговоры о проведении встреч со сборными Бразилии и Аргентины.