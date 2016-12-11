Агент: «Хацкевич покинул сборную Беларуси по инициативе федерации»

Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий рассказал о том, по какой причине специалиста прекратил сотрудничество со сборной Беларуси.

«Мы еще ни с кем не встречались и ничего не обсуждали. Сейчас идут разные разговоры, но мы еще не до конца знаем ситуацию со сборной Беларуси. Когда до конца разберемся, тогда и будем разговаривать.

Александр Хацкевич покинул сборную Беларуси в одностороннем порядке, по инициативе федерации. Тренер не пошел на понижение зарплаты, и федерация решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке, не имея на это никаких оснований», – сказал Шаблий.