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    «Бешикташ»: «Террористы вновь показали свое страшное лицо»

    «Бешикташ» прокомментировал террористический акт, произошедший после домашнего матча с «Бурсаспором» (2:1). Напомним, что в результате взрывов погибло как минимум 29 человек. Одна из бомб взорвалась возле стадиона «Бешикташа».

    «Мы проклинаем террор, насилие и ненависть. После матча с «Бурсаспором» террористы вновь показали свое страшное лицо. У нашего дома, стадиона «Водафон Арена», произошел взрыв.

    По последней информации атака направлена на сотрудников безопасности. Вместе мы будем противостоять атакам против нашей родины. Наш народ уничтожит терроризм», – говорится в сообщении.

    Источник: ФК «Бешикташ»

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    11.12.2016 07:26
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