Венгер: «Арсенал» постарается сохранить победный настрой в следующих матчах»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 15-го тура АПЛ против «Сток Сити» (3:1). Специалист высказал недовольство назначенным в ворота лондонской команды пенальти.

«На этой неделе мы забили много голов, команда набрала отличный ход. Постараемся сохранить такой настрой на следующие матчи. Надо признать, что мы начали матч не лучшим образом. Но у нас плотный график, поэтому требуется какое-то время, чтобы войти в игру. Нам очень не повезло в эпизоде с пенальти, там даже не было нарушения правил. Но команда смогла показать психологическую стойкость и выиграла матч. Все были удивлены, что судья дал этот пенальти. С психологической точки зрения было хорошо, что мы сравняли счет еще до перерыва», – сказал Венгер.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.