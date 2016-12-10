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    Мостовой: «Не нужно кричать на каждом углу, что Слуцкий – гениальный тренер, будто мессия»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о работе бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По его словам, российский специалист не может быть лучшим тренером, так как не играл на профессиональном уровне.

    – ЦСКА в последние четыре года занимает последнее место в группе в Лиге чемпионов. Даже не третье, а последнее. А это наш чемпион – одно время даже кричали, что Слуцкий чуть ли не лучший тренер (смеется)… До такого бреда доходило что…

    Повторюсь, если будем специально придираться – мы «многое найдем». Потому что просто захотим это найти.

    – Раз уж затронули тему ЦСКА и Слуцкого: пару дней назад Дмитрий Хохлов, например, не был согласен с вами в том, что это плохой тренер.

    – (перебивает) Но ведь никто и не говорит, будто Слуцкий – плохой тренер! Просто не нужно кричать почти на каждом углу, что он гениальный. Будто он мессия.

    Он априори таким не может быть, раз не играл в футбол на высоком уровне – не может уже быть гениальным тренером. Поясню: в моем представлении, в представлении футболистов. Понимаете о чем речь?

    Источник: Rusfootball.info

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    10.12.2016 17:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 декабря 2016, 12:43

      Мостовому: Чтобы знать как лечить геморрой, не обязательно им болеть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +235

      Копытин 11 декабря 2016, 12:42

      Что-то в последнее время очень много экспертов разных развелось. Сегодня по телеку слышал, что из-за сокращений койкомест в дурках стали пациентов выпускать. Может все эти эксперты слезли именно с этих койкомест? Ну а если по существу, то я что-то не припомню что-бы Слуцкого называли гениальным. Я хоть и болею за ЦСКА, но с пеной у рта отстаивать Л.В. не собираюсь, но и камни в него кидать то-же не буду. У каждого есть удачи и провалы, только у Л.В.С. они немного затянулись.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 декабря 2016, 09:50

      Чего выдумывает, Слуцкого никто и не называл гениальным. А по поводу того,
      что сам он не играл, то пример, сам Мостовой, а тренер никакой, В.Г. Карпин
      хороший игрок, как тренер не получилось. В промышленности Генеральный
      конструктор не обязательно начинал свою деятельность конструктором за
      доской.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 декабря 2016, 09:48

      а кто кричит?!в ушах звенит что ли?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 декабря 2016, 08:20

      от части согласен с Мостовым, только и слышно Слуцкий, Слуцкий... на нем что свет клином сошелся?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 11 декабря 2016, 01:28

      Как из таких хороших футболистов такие ужасные футбольные эксперты получаются?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 декабря 2016, 20:58

      Слуцкий как то прокоментировал высказывания Мостового в свой адрес. Один раз. Но он не говорил,что стать коментатором работы тренеров,не работая тренером нельзя..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2113

      prtcs 10 декабря 2016, 19:53

      А кто его уже экспертом сделал? Кто не может работать, тот начинает "учить" других, от сюда и все проблемы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 10 декабря 2016, 19:37

      Газаев, как тренер, покруче был. И сам (в своё время) играл на высоком уровне...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 декабря 2016, 19:26

      Мостовой что, принял? Чего это его понесло? Про Зенит, про ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > APchelov 10 декабря 2016, 23:36

      рейтинг набивает

      0
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