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    Хохлов: «Марихуана в крови игрока «Динамо»? Не нужно слепо верить докладу Макларена»

    Экс-наставник молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов подчеркнул, что игроки бело-голубых регулярно проходили медицинское обследование, поэтому, не нужно верить всему, что написано во второй части доклада эксперта WADA Ричарда Макларена, согласно которому, допинг-проба одного из футболистов «Динамо» в 2014 году показала наличие в его крови большого количества марихуаны. Предполагается, что этим игроком может являться нападающий Павел Соломатин.

    – В докладе Макларена утверждается, что у игрока молодежки «Динамо» была найдена в крови марихуана. Вам известно что-то об этом?

    – В нашей команде проводились постоянные медицинские обследования, никаких проблем никогда не было. Не думаю, что стоит верить всему тому, что публикуется в докладе Макларена. Бредовые обвинения направлены против России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2016 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 10 декабря 2016, 18:03

      Хохлов сам себе то верит?Это всё равно , что ГИБДДшникам говорить, когда уличили с алкоголем, Я только что дома в личный алкотестер проверялся , и постоянно проверяюсь

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