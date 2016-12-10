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    Паскуато: «Когда ехал в Самару, я планировал со временем играть за более сильные русские команды»

    Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато признал, что ему хотелось бы перейти в более сильный российский клуб в ближайшее время.

    – «Зенит» и «Спартак» пока только интересуются мной. Конечно, мне очень приятно было узнать об этом. Сейчас данным вопросом занимается мой агент, но пока никакой конкретики нет.

    – Тем не менее эта новость означает, что ваше решение самому дальше развивать карьеру начинает приносить первые плоды?

    – Когда я ехал в «Крылья», то действительно планировал играть потом за более сильные русские команды. Так что на этот вопрос можно ответить утвердительно.

    В текущем сезоне Паскуато сыграл в 13-ти матчах чемпионата России, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    10.12.2016 09:57
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 12 декабря 2016, 14:06

      отстаньте от наших игроков)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 декабря 2016, 13:49

      А у нас Глушаков лучший.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 декабря 2016, 12:49

      Всё впереди)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 10 декабря 2016, 12:20

      Прежде чем говорить о его результативности, подумайте, сколько голов забил бы любой другой нап из РПЛ, играя за Крылья!!! Футбол игра коллективная(для одаренных), и обсуждать нужно его игру, а не подсказанную в статье статистику. Большинство из здесь отписавшихся до этого про Паскуато и не слышали.

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > sochi-2013 10 декабря 2016, 12:38

      +++ смотерл несколько игр Крыльев... и Паскуато даже чистого форварда почти не играет... там место центр напа за Корниленко остается... а он все больше в оттяжке и занят более черновой работой... так что в расчет результативность можно не брать

      0
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      ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > RedGreenHooligan 10 декабря 2016, 12:56

      техничен.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 10 декабря 2016, 11:50

      Молло на голову выше! Однако, пока в Зенит не зовут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 10 декабря 2016, 11:25

      да кому ты нужен...

      -3
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      Рейтинг: +19

      fcsm rw 10 декабря 2016, 11:04

      В Спартак

      -1
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 10 декабря 2016, 10:58

      Красава. Приключение итальянца в россии

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 декабря 2016, 10:35

      Что за днище - 2 гола за 13 матчей ! Ему и так везёт, что он в Крыльях нужен до сих пор, а он куда-то переходить мечтает !

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Обер-КанцлерЪ 10 декабря 2016, 23:29

      Паскуато - приветствую на бомбардир.ру ! Минус поставил паскуда !

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 10 декабря 2016, 10:02

      Да кому ты нужен!!

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