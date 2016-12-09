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  • «Локомотив» ведет переговоры по трансферам Измайлова и Билялетдинова

«Локомотив» ведет переговоры по трансферам Измайлова и Билялетдинова

9 декабря 2016, 23:14
40

«Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова и хавбека «Рубина» Динияра Билялетдинова. Сообщается, что стороны начали переговоры по этим трансферам.

Инициатором переговоров стал главный тренер железнодорожников Юрий Семин, который лично заинтересован в услугах этих игроков. При этом Измайлов готов вернуться в «Локомотив», однако окончательной ясности в этом вопросе пока нет.

Измайлов в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей и забил два гола, Билялетдинов не провел ни одной игры.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Рубин Билялетдинов Динияр Измайлов Марат
Комментарии (40)
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shapa13
1481316329
Сычева ещё верни, если найдешь
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кошмарик
1481316513
мда.. походу Ю.П.Сёмин хочет Локо под откос направить..диверсант шоле?
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Serhio1010
1481317324
Жалко Локо( не то вектор, развития ноль(
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baltica
1481317443
Альцгеймер подкрался?
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Фан666
1481320614
Лучше Лоськова вернуть на поле, чем за Билялетдинова деньги платить ещё, он же труп!
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Хотел же ставить на ничью
1481321126
кладбище слонов
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krg-kz
1481326141
Было бы сильное усиление, если бы Измайлов был образца Спортинга а Билялетдинов Эвертона. Не в обиду, но сейчас ребята уже не те.
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bumer_moscow
1481349558
У семина маразм что ли?Он ещё может асатиани вернет одемвингие и лоськова с сычевым.
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Супермачо
1481363961
Всё просто: Шпалыч собирает чемпионский состав-2004, поэтому и Самедову на выход указывают (он тогда еще в "Спартаке" был).
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Diesel133
1481367284
при всем уважении к Марату и Динияру, сейчас они не усилят команду.
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