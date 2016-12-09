«Локомотив» ведет переговоры по трансферам Измайлова и Билялетдинова

«Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова и хавбека «Рубина» Динияра Билялетдинова. Сообщается, что стороны начали переговоры по этим трансферам.

Инициатором переговоров стал главный тренер железнодорожников Юрий Семин, который лично заинтересован в услугах этих игроков. При этом Измайлов готов вернуться в «Локомотив», однако окончательной ясности в этом вопросе пока нет.

Измайлов в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей и забил два гола, Билялетдинов не провел ни одной игры.