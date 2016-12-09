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    Макларен: «В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские»

    Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен рассказал, что в отчете о махинациях с допинг-пробами в России фигурируют и футболисты.

    «Мы не очень много внимания уделяли футболу. Можем только сказать, что по некоторым игрокам у нас есть сведения, однако нет оснований что-либо предъявить лигам или клубам.

    В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские. Кажется, они из разных команд. Для выводов нет достаточных доказательств», – приводит слова Макларена агентство France-Presse.

    Напомним, ранее было опубликовано письмо Григория Родченкова об употреблении наркотиков и алкоголя игроками молодежной сборной России в 2013 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 21:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +319

      семенчик 10 декабря 2016, 09:59

      Родченкова и макларена расстрелять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 10 декабря 2016, 05:23

      А сами какашки овечьи не употребляли чтоли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 декабря 2016, 00:15

      Водку за допинг приняли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 9 декабря 2016, 22:55

      В результате недальновидной политики проводимой нашим бывшим Министром спорта на сегодня у нас все спортсмены седят на игле и ни кто не знает, когда ее вынут. Связка Мудко - Родченко сработала "хорошо". Один за границей, другой на повышении в правительстве РФ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 декабря 2016, 22:43

      Наверника Мамай и Коко в первой двойки в этом списке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 9 декабря 2016, 22:28

      КТО НИБУДЬ ПРИСТРЕЛИТЕ ЕГО

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 9 декабря 2016, 22:28

      Да Макларен сам наркоман!!! Куда все смотрят? Это очевидно. Что с его докладами все носятся? Царапинки на контейнерах? Да он их сам сделал!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 9 декабря 2016, 22:19

      Сами все сидят на допинге "разрешённом", "больные" значит. Особенно по сёстрам Вилльямс это заметно. А к нашим придираются, да и ещё и без конкретных доказательств. Цирк, одно слово.

      4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 9 декабря 2016, 21:55

      Какие же мрази эти Родченков и Макларен. Чтоб им в аду гореть!

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 декабря 2016, 21:52

      Получается насвай положить под губу и выпить пару банок качественного пиваса уже допинг..?

      Никто не попался, а то что бухали..да и срать
      Родченкова наградили орденом дружбы в 15 году..
      Лёгкой атлетикой занимался, но вдруг стал химиком антидопингером....

      0
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