Коста – лучший игрок АПЛ в ноябре, Конте – лучший тренер

Нападающий «Челси» Диего Коста признан лучшим футболистом АПЛ в ноябре, а главный тренер лондонцев Антонио Конте – лучшим тренером.

В прошлом месяце «Челси» одержал четыре победы подряд, обыграв «Эвертон» (5:0), «Мидлсбро» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:1).

В трех из этих матчей сыграл Коста, отметившийся двумя голами и двумя результативными передачами.

Кроме того, автором лучшего гола месяца также стал игрок «Челси» – Педро.