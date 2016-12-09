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Орлов считает, что Васин сильнее Кутепова

9 декабря 2016, 18:49
10

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах главного тренера «Уфы» Виктора Гончаренко в ЦСКА. Ранее сообщалось, что белорусский специалист – главный претендент на вакантное место наставника армейцев после ухода Леонида Слуцкого.

«Я верю в Виктора Гончаренко. Мне очень нравится его работа в «Уфе». Он ставит игру, при нем футболисты прибавляют. Посмотрите на того же Виктора Васина, который зимой тоже вернется в ЦСКА. Как он теперь парит над штрафной в «Уфе» при Гончаренко! Как орел! Готовый центральный защитник. Считаю, что он сильнее спартаковца Кутепова. Гончаренко умеет выстраивать учебно-тренировочную работу», – отметил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Васин Виктор Кутепов Илья Гончаренко Виктор Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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каа
1481299581
Васин - один из самых недооцененных...так же как Дьяков ...Кутепов одноэначно талантлив ...но переоценен... должен ..обязан оправдать ожидания
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ufos73
1481299755
28 летний "готовый цз" Ахаха. Хорошо хоть перспективным не назвал )))
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Predator_utm
1481300835
у старого маразматика все интерфью против Спартака)
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"supermax"
1481301220
на пенсию пора Генке...смотреть футбол по телеку
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nik55
1481302672
не трогайте больного
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мыцык
1481303484
Из уважения к возрасту...просто дурак.
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Опорник84
1481304163
Ну не дает Спартак человеку покоя! Товарищ Орлов смотрите лучше в сторону Зенита, а кто сильнее разберутся специалисты!
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Snerg
1481311250
маразм крепчает. no comments
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APchelov
1481360952
А причём тут Кутепов? ))) Ну Гена... Попутал что-то )
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