Орлов считает, что Васин сильнее Кутепова

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах главного тренера «Уфы» Виктора Гончаренко в ЦСКА. Ранее сообщалось, что белорусский специалист – главный претендент на вакантное место наставника армейцев после ухода Леонида Слуцкого.

«Я верю в Виктора Гончаренко. Мне очень нравится его работа в «Уфе». Он ставит игру, при нем футболисты прибавляют. Посмотрите на того же Виктора Васина, который зимой тоже вернется в ЦСКА. Как он теперь парит над штрафной в «Уфе» при Гончаренко! Как орел! Готовый центральный защитник. Считаю, что он сильнее спартаковца Кутепова. Гончаренко умеет выстраивать учебно-тренировочную работу», – отметил Орлов.