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    Газзаев: «В мире есть силы, которые хотят создать России проблемы с проведением ЧМ-2018»

    Российский тренер и депутат Валерий Газзаев выступил с заявлением в Государственной Думе. Напомним, сегодня была опубликована вторая часть доклада независимым экспертом ВАДА Ричардом Маклареном о допинге в России.

    «В ноябре впервые в истории современной России был принят закон о профессиональном спорте, который четко определял статус профессионального и массового спорта, а также, что очень важно, принципы их финансирования. Очевидно, что 2017 год окажется для спортивной России непростым. Сегодня в Лондоне будет опубликована вторая часть доклада Макларена, связанная с темой допинга. Нет причин скрывать, в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимней Олимпиаде, и создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу.

    Западные средства массовой информации очень умело нагнетают страсти, а со стороны представителей ВАДА по-прежнему звучат обвинения в наш адрес, явно предвзятые и необоснованные. Не исключаю, что сегодня после доклада Макларена будет очередная провокация по дискредитации наших спортсменов с требованиями наказания в виде исключения и санкций», – цитирует слова Газзаева spravedlivo.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 18:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      гриффон 9 декабря 2016, 22:44

      причём тут заявка англии у них было два голоса всего я вообще не понимаю чего они возмущались ладно проиграли бы в упорной борьбе а так

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      Рейтинг: +34

      15426378s 9 декабря 2016, 21:47

      во, во зато Крым наш. понастроим стадионов, а раз и отменят в России Чемп 2018г. по футболу.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 декабря 2016, 18:59

      Главная проблема России-сама Россия.

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      Рейтинг: +1292

      каа 9 декабря 2016, 18:42

      есть... и эти силы в Лондоне... и это не Макларен... Королевство не может забыть и простить горечь проигрыша на выборах хозяйки ЧМ 2018

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