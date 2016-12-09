Кудряшов: «Болельщики считают меня убийцей и костоломом, но это не так»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов дал понять, что не считает себя жестким игроком. Россиянин признался, что пересмотрел свой взгляд на футбол после того, как нанес травму Владимиру Хозину.

«Чувствую ли вину за семь своих красных карточек? За какие-то да, за другие — нет. Я знаю, что меня болельщики считают чуть ли не убийцей, костоломом… Но это не так, вообще не так. Вы, например, в курсе, что в нынешнем сезоне у меня ноль желтых карточек? Разве так бывает у «убийц»? После того как я нанес травму Хозину, сильно пересмотрел свой взгляд на футбол, на стыки. Стал осторожнее, больше думать о здоровье соперника.

Слова Глушакова? Так вы у него спросите, почему тогда Зобнин за ногу держался. Или, может, у него селезенка в ноге? Недаром в раздевалке ребята меня не осуждали. Я извинился, но реально в том удалении виноват не я. А судья. И в «Ростове» это понимают», — сказал Кудряшов.