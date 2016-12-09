Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кудряшов: «Болельщики считают меня убийцей и костоломом, но это не так»

Кудряшов: «Болельщики считают меня убийцей и костоломом, но это не так»

9 декабря 2016, 17:21
8

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов дал понять, что не считает себя жестким игроком. Россиянин признался, что пересмотрел свой взгляд на футбол после того, как нанес травму Владимиру Хозину.

«Чувствую ли вину за семь своих красных карточек? За какие-то да, за другие — нет. Я знаю, что меня болельщики считают чуть ли не убийцей, костоломом… Но это не так, вообще не так. Вы, например, в курсе, что в нынешнем сезоне у меня ноль желтых карточек? Разве так бывает у «убийц»? После того как я нанес травму Хозину, сильно пересмотрел свой взгляд на футбол, на стыки. Стал осторожнее, больше думать о здоровье соперника.

Слова Глушакова? Так вы у него спросите, почему тогда Зобнин за ногу держался. Или, может, у него селезенка в ноге? Недаром в раздевалке ребята меня не осуждали. Я извинился, но реально в том удалении виноват не я. А судья. И в «Ростове» это понимают», — сказал Кудряшов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Кудряшов Федор Хозин Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1481293928
Молчал бы лучше
Ответить
vinsent
1481343028
Федя по сравнению с Юрой Автогеном(Ковтун) Сергеем Горлуковичем -просто пацан
Ответить
den161
1481349892
Да какой он костолом?!!! Половина красных выдуманные, что с аяксом, что со спартаком
Ответить
Serjoga
1481369257
На Вернблума не тянешь! Славой костолома нужно поделиться с судейским корпусом, журналистами и недоэкспертами!
Ответить
takca
1481381439
Ну какой он убийца . Просто играть не умеет. Может бегать может лупить по костям но игры не понимает отсюда и тупая злость к тому же отсутствие каких либо интересов в обычной жизни. Вот и побеждает желание хоть как то себя показать.
Ответить
takca
1481381946
А я с ним работал в Спартаке и пытался научить читать.
Ответить
Главные новости
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Все новости
Все новости
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
18
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+