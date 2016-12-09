Витсель: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Такое при мне в «Зените» произошло впервые»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о конфликте Артема Дзюбы и Юрия Лодыгина в раздевалке после матча с «Краснодаром». По словам бельгийского хавбека, игроки сине-бело-голубых поговорили на повышенных тонах, но затем помирились.

«Я бы не назвал дракой то, что произошло в раздевалке после матча с «Краснодаром» – такое случается, когда все хотят победить, но сделать этого не удается. Все были расстроены и заведены. Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в «Зените», такое произошло впервые.

Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины – только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки», – заявил Витсель.