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  • Витсель: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Такое при мне в «Зените» произошло впервые»

Витсель: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Такое при мне в «Зените» произошло впервые»

9 декабря 2016, 12:19
12

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о конфликте Артема Дзюбы и Юрия Лодыгина в раздевалке после матча с «Краснодаром». По словам бельгийского хавбека, игроки сине-бело-голубых поговорили на повышенных тонах, но затем помирились.

«Я бы не назвал дракой то, что произошло в раздевалке после матча с «Краснодаром» – такое случается, когда все хотят победить, но сделать этого не удается. Все были расстроены и заведены. Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в «Зените», такое произошло впервые.

Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины – только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки», – заявил Витсель.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Витсель Аксель Лодыгин Юрий
Комментарии (12)
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seawave
1481276156
Да забыли же уже все про этот случай, чего мусолить то его.
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ильиных
1481278640
Это нормально,клгда хочешь побеждать.
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гриффон
1481279451
дыма без огня не бывает
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rubinovyi2
1481282150
", ..выяснили отношения, как мужчины.." А вот Генаха говорит,что они просто распетушились..))
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Каратель помойников
1481285853
через некоторое время дзюбинью выкинут в какой нибудь клуб пердива,и тогда мы узнаем правду.ведь полено любит после ухода плакаться
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ALEX ML
1481286650
хоть трезвые были?
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батог
1481300839
Так вот кто хмыренку на хмыря накапал.
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мыцык
1481303700
Дзюба и мужчина слова АНТОНИМЫ!!!
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cska-62
1481318143
Зачем устраивать словесный базар? Лучше бы дуэль устроили футбольными мячами! Заодно бы и потренировались... :-))))
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Бриг
1481359444
Драться там умеет только Гарсия, похоже.
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