Витсель: «Планировал играть за «Зенит» три года, но прошло уже почти пять лет»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что не рассчитывал так долго выступать за российский клуб.

«Когда я приезжал в «Зенит», то думал, что останусь тут на три года и дальше перейду в европейский топ-клуб. Вот я здесь уже почти пять лет, но я счастлив. Я могу назвать время, проведенное в «Зените», хорошим – ни разу я не был разочарован тем, что играю здесь.

Пожалуй, погода– это единственное, к чему я так и не смог привыкнуть. Когда становится холодно – минус 10 или минус 15 градусов – тогда трудно. Тяжело выходить на поле и играть при такой температуре», – считает Витсель.

Напомним, бельгиец перебрался в «Зенит» в 2012 году. Последний год активно обсуждается его возможный переход в «Ювентус».