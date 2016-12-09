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  • Витсель: «Планировал играть за «Зенит» три года, но прошло уже почти пять лет»

Витсель: «Планировал играть за «Зенит» три года, но прошло уже почти пять лет»

9 декабря 2016, 11:42
7

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что не рассчитывал так долго выступать за российский клуб.

«Когда я приезжал в «Зенит», то думал, что останусь тут на три года и дальше перейду в европейский топ-клуб. Вот я здесь уже почти пять лет, но я счастлив. Я могу назвать время, проведенное в «Зените», хорошим – ни разу я не был разочарован тем, что играю здесь.

Пожалуй, погода– это единственное, к чему я так и не смог привыкнуть. Когда становится холодно – минус 10 или минус 15 градусов – тогда трудно. Тяжело выходить на поле и играть при такой температуре», – считает Витсель.

Напомним, бельгиец перебрался в «Зенит» в 2012 году. Последний год активно обсуждается его возможный переход в «Ювентус».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (7)
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vladimir-7
1481273603
Надо было уходить из Зенита, когда уходил Халк и ты был с ним на виду, теперь идёт торговля и ожидания конца контракта, чтобы взять тебя задаром.
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lexa52rusnnVOLGA
1481273712
у него деньги походу лишние, в европе ему столько платить не будут
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алекс88
1481274719
Бедненький..мерзнет... За такие бабки хоть в -40 голым должен бегать...копна кудрей же макушку греет
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бочаров
1481280996
Шевелюру сбрей теплее будет
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Vetalazz
1481284941
конечно,капуста капает,можно и за зенит походить
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