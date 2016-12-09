«Бомбардир» объявляет начало Финального в этом году сезона Конкурса прогнозов

Новый сезон Конкурса прогнозов Финальный сезон-16 стартовал. Он закончится 12 января в 02:00. И в честь наступающих праздников мы увеличили количество бонусов.

Теперь за комментарий вы сможете получить 200 болларов, за репост – 500 болларов и за пост в Вконтакте – 1000 болларов. А большой бонус для всех дивизионов увеличивается в два раза.

Еще раз об итогах прошлого сезона

В новом сезоне вы можете выиграть призы:

1 место – Настольный хоккей от Weekend и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Баскетбольное кольцо от Weekend;

3 место – Портативное зарядное устройство для смартфонов от Monster;

4 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от «Эксмо»;

5 место – Альбом FiFA 365 от Panini (50 упаковок по 5 наклеек).

Кроме того, «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на создание и развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.