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  • «Бомбардир» объявляет начало Финального в этом году сезона Конкурса прогнозов

«Бомбардир» объявляет начало Финального в этом году сезона Конкурса прогнозов

9 декабря 2016, 18:10
21

Новый сезон Конкурса прогнозов Финальный сезон-16 стартовал. Он закончится 12 января в 02:00. И в честь наступающих праздников мы увеличили количество бонусов.

Теперь за комментарий вы сможете получить 200 болларов, за репост – 500 болларов и за пост в Вконтакте – 1000 болларов. А большой бонус для всех дивизионов увеличивается в два раза.

Еще раз об итогах прошлого сезона

В новом сезоне вы можете выиграть призы:

1 местоНастольный хоккей от Weekend и интервью на «Бомбардире»;

2 местоБаскетбольное кольцо от Weekend;

3 местоПортативное зарядное устройство для смартфонов от Monster;

4 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от «Эксмо»;

5 место – Альбом FiFA 365 от Panini (50 упаковок по 5 наклеек).

Кроме того, «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на создание и развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (21)
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maior-60
1481277465
Херня, а не призы. Особенно впечатлило баскетбольное кольцо.
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Томь вперёд
1481279284
На мой взгляд призы с каждым сезоном всё хуже и хуже.
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КАРАТ
1481290835
К празднику можно было призы по круче сделать спонсоры жадные!!!
Ответить
бесёнок
1481382284
попытка не пытка
Ответить
komandos99
1481537367
Опять хоккей(((кольцо вообще жесть, а не приз(((
Ответить
лёха72
1482787915
а бустеры будут.что не нашл
Ответить
sega77+
1483530276
а бустеры тоже обнулят
Ответить
Михаил Шевченко
1483914901
Помомоему все только и хотят что занять 3 место))))
Ответить
sega77+
1484159903
чё с бустерами будет
Ответить
sega77+
1484191457
жалко бустеры
Ответить
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