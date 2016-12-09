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    Итоги Конкурса прогнозов: vоv4ik стал победителем сезона Ноябрь-16

    «Бомбардир» подвел итоги ноябрьского сезона Конкурса прогнозов. Первое место занял призер одного из прошлых сезонов конкурса – vоv4ik, который набрал 853975 очков рейтинга, сделав 1291 ставку. Его приз – крутой настольный футбол от Weekend, а о своем успехе он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

    На второй строчке турнирной таблице – Burunduk. Он заработал 842647 очков рейтинга. И его приз – не менее крутой настольный футбол от Weekend.

    На третьем месте – Atoniq, вырвавшийся вперед, благодаря результатам вчерашних ставок. Он выигрывает игровую майку футболиста «Локомотива».

    Четвертое и пятое место заняли – Несокрушимый-5 и Таганский, они получают альбом и бокс наклеек из коллекции FIFA 365 от Panini.

    Поздравляем победителей. Чтобы получить свой приз, напишите на bets@bombardir.ru с пометкой “КП Ноябрь” до 14 декабря.

    Кроме того, сто лучших игроков этого сезона выигрывают по 300 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Если вы нашли себя в списке ТОП-100, пишите на bets@bombardir.ru с пометкой «КП.Бустеры».

    Информация о новом сезоне уже скоро!

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 10:42
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 1 февраля 2017, 13:03

      23:05 Марсель 2 - 1 Лион
      Победа 1 300 x2.32
      Проигрыш


      Как так????

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 декабря 2016, 14:50

      Уважаемые админы!!
      Прошу Вас приз, предназначенный для 5-го места в КП ноябрь-2016, подарить более нуждающемуся в нем участнику.
      У меня большой необходимости в нем нет..
      Заранее спасибо..

      2
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      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Таганский 11 декабря 2016, 10:19

      Алексей,привет!!
      объясни,что-то не получается,куда и как надо писать,чтоб приз получить,а то майка локо мимо меня пролетает)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский > Atoniq 11 декабря 2016, 11:36

      bets@bombardir.ru
      Насколько я правильно понимаю, то по электронке на этот адрес..
      Привет, Антон!!))
      Попробуй так, хотя сам точно не знаю..

      1
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      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Таганский 11 декабря 2016, 12:11

      благодарю за помощь,Алексей!буду пробовать туда строчить свои координаты,а то целая майка локомотива пропадет уйдя по адресу "в деревню к дедушке"..))

      1
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      Рейтинг: +528

      Burunduk > Atoniq 11 декабря 2016, 14:03

      Я им написал, но они пока молчат. Подождем, может завтра отпишутся!

      2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Burunduk 11 декабря 2016, 14:22

      Ты по электронке на bets@ писал?

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Atoniq 11 декабря 2016, 14:52

      Готов всегда помочь, чем смогу..))
      Удачи в новом сезоне!!))

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Таганский 11 декабря 2016, 15:00

      спасибо,уважаемый,тебе тоже огромного фарта в новом сезоне!!!если что догоняй меня,а я тебя,по старой системе;)))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский > Atoniq 12 декабря 2016, 00:44

      Договорились..))

      0
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      Рейтинг: +15

      vоv4ik 9 декабря 2016, 13:55

      Спасибо всем за поздравления!
      Всех победителей с победой!

      3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > vоv4ik 9 декабря 2016, 15:00

      Конечно, вырвались вы группой внезапно перед львом алексом) Если бы не косяки со ставками, догнал бы вас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      Burunduk 9 декабря 2016, 13:35

      Спасибо за поздравления. Присоединяюсь и поздравляю vovchika с победой. Красава.

      2
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      Рейтинг: +15

      vоv4ik > Burunduk 9 декабря 2016, 13:54

      Спасибо! Ты тоже молодец,поздравляю! Я боялся что в конце обгонишь)

      2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 9 декабря 2016, 12:25

      Поздравляю! Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 9 декабря 2016, 11:33

      Поздравляю!

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