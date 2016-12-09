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    Роман Еременко тренируется в Хельсинки, готовясь к возвращению в футбол

    Алексей Еременко, отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко, возглавляющий карагандинский «Шахтер», рассказал о том, чем занимается его сын во время дисквалификации.

    «Апелляция подана. О судебных делах мне сказать вам нечего. Но за Романа вы не беспокойтесь. Он находится с женой и тремя детьми в Хельсинки. У него все хорошо. Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол. Настрой – оптимистичный. Так что его поклонникам, а я знаю, что в России их много, нечего переживать», – сказал Еременко-старший.

    Напомним, Роман был отстранен УЕФА на два года от футбола после проверки допинг-пробы футболиста, в которой были обнаружены следы кокаина.

    Источник: Life

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    09.12.2016 10:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 декабря 2016, 06:50

      у него всё хорошо..Зато у нас всё плохо..

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 декабря 2016, 17:34

      Вообще как-то пох на кудрявого....) Главное чтоб детей на "дорожки" не подсадил...

      -2
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      Рейтинг: +16

      Gaponchikov 9 декабря 2016, 13:30

      Отличный футболист. Один из немногих кто нравился мне в ЦСКА. Надеюсь он не будет отчаиваться и будет продолжать работать над собой

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Gaponchikov 9 декабря 2016, 20:57

      так за всех нариков волнуешься?

      -3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 декабря 2016, 11:43

      Готовиться вернуться в какой футбол? Любительский?

      3
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 9 декабря 2016, 11:36

      правильно Рома, за ум браться никогда не поздно

      4
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      Рейтинг: +38

      I'm 9 декабря 2016, 11:30

      будем надеяться, что все будет хорошо)))

      1
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