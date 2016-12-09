Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов планирует вывести «Краснодар» в тройку

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассчитывает выступить со своей командой в текущем розыгрыше Лиги Европы лучше, чем в прошлом сезоне, а также побороться за тройку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    «У нас сильная команда. Шансы есть всегда. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся и выступим в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне. Будем над этим работать.

    Как собираюсь отдыхать? Буду отдыхать хорошо. Наберусь эмоций и энергии, чтобы мы могли во второй части сезона побороться в чемпионате за место в первой тройке», – сказал Смолов.

    После 17 туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 12 очков.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2016 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      Эрк 9 декабря 2016, 11:13

      На самом деле нужно с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Та команда, которая строилась при Кононове, свой ресурс уже полностью исчерпала (как и ЦСКА, например). Однако, каким ее развитие видится дальше - большой вопрос. Возможно два решения. Первое - это масштабная перестройка, основанная на крупной трансферной компании. Но почему-то такой сценарий выглядит не очень вероятным, потому что наступает тот момент, когда нужно пожинать плоды деятельности академии. Зачем тогда ее делали, если соберутся приобретать новых условных Перейр, Лаборде и т.д. В общем впереди для Краснодара сложные времена, с уходом на пенсию ведущих игроков и лидеров вроде Смолова. А может и нет. Нужен ответ от Галицкого, каким он дальше видит развитие команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Эрк > РМЗ 9 декабря 2016, 19:07

      Да свои пацаны уже по арендам бегают. Вон Комличенко из Динской в чешском Словане, Ланин в Черноморце поиграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 9 декабря 2016, 10:17

      С ТАКИМ ТРЕНЕРОМ И ТАКОЙ ИГРОЙ-СОМНИТЕЛЬНО!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 