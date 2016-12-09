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Смолов планирует вывести «Краснодар» в тройку

9 декабря 2016, 06:54
5

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассчитывает выступить со своей командой в текущем розыгрыше Лиги Европы лучше, чем в прошлом сезоне, а также побороться за тройку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

«У нас сильная команда. Шансы есть всегда. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся и выступим в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне. Будем над этим работать.

Как собираюсь отдыхать? Буду отдыхать хорошо. Наберусь эмоций и энергии, чтобы мы могли во второй части сезона побороться в чемпионате за место в первой тройке», – сказал Смолов.

После 17 туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 12 очков.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Смолов Федор
Комментарии (5)
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VVM1964
1481259365
ДЛЯ ЭТОГО ВАМ ПРИДЕТСЯ ОБОЙТИ ЦСКА , Я ДУМАЮ РЕАЛЬНО .
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Krasnodar 123
1481267841
С ТАКИМ ТРЕНЕРОМ И ТАКОЙ ИГРОЙ-СОМНИТЕЛЬНО!
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Эрк
1481271227
На самом деле нужно с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Та команда, которая строилась при Кононове, свой ресурс уже полностью исчерпала (как и ЦСКА, например). Однако, каким ее развитие видится дальше - большой вопрос. Возможно два решения. Первое - это масштабная перестройка, основанная на крупной трансферной компании. Но почему-то такой сценарий выглядит не очень вероятным, потому что наступает тот момент, когда нужно пожинать плоды деятельности академии. Зачем тогда ее делали, если соберутся приобретать новых условных Перейр, Лаборде и т.д. В общем впереди для Краснодара сложные времена, с уходом на пенсию ведущих игроков и лидеров вроде Смолова. А может и нет. Нужен ответ от Галицкого, каким он дальше видит развитие команды.
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