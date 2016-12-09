Смолов планирует вывести «Краснодар» в тройку

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассчитывает выступить со своей командой в текущем розыгрыше Лиги Европы лучше, чем в прошлом сезоне, а также побороться за тройку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

«У нас сильная команда. Шансы есть всегда. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся и выступим в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне. Будем над этим работать.

Как собираюсь отдыхать? Буду отдыхать хорошо. Наберусь эмоций и энергии, чтобы мы могли во второй части сезона побороться в чемпионате за место в первой тройке», – сказал Смолов.

После 17 туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 12 очков.