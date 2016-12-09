Тренер «Карабаха»: «Разница в классе с «Фиорентиной» сказалась на итоговом счете»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов посетовал после матча с «Фиорентиной» на простые пропущенные голы.

«Этот матч имел для нас решающее значение. Не выиграли, но я благодарен футболистам за самоотдачу. Сегодня моя команда проделала огромную работу на поле. Нелегко было играть с таким соперником, как «Фиорентина».

Пропустили простые голы, что и привело к нежелательному результату. Приятно, что, несмотря на морозную погоду, на стадионе было так много наших болельщиков. Не хотелось их расстраивать, но разница в классе сказалась на итоговом счете», – считает Гурбанов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:2.