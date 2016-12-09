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Смолов обвинил арбитра в поражении «Краснодара»

9 декабря 2016, 06:06
31

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов резко отозвался о работе арбитров матча Лиги Европы против «Ниццы», который российский клуб проводил на выезде. Обслуживала игру бригада во главе со швейцарским арбитром Сандро Шерером.

«Судья испортил игру. После матча я ему сказал, что победа «Ниццы» полностью на его совести. Удалить игрока и поставить пенальти – двойное наказание – это просто бред! Арбитр сказал, что Андреас Гранквист сыграл опасно и его нога была в таком положении, что он потенциально мог нанести очень тяжелую травму сопернику. Но наш капитан выбивал мяч, а нога по инерции пошла дальше. Мы полностью контролировали матч, забили гол и, я уверен, забили бы еще. Но судья полностью перевернул игру. Соперник сравнял счет. Второй гол был необязательным.

Позор – действия судьи! Настолько изуродовать нашу игру. Мы контролировали матч. У соперника не было ни одного опасного момента. Мы повели в счете. А потом вмешался арбитр.

Соперник в раунде плей-офф? Никаких предпочтений. Будем стараться пройти как можно дальше», – сказал Смолов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» – «Краснодар» закончился со счетом 2:1. Российский клуб вышел в плей-офф турнира со второй строчки своей группы.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Краснодар Ницца Смолов Федор Гранквист Андреас
Комментарии (31)
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Obojaemiy
1481253381
Плохому танцору, Федя сам знаешь, что мешает))
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Опорник84
1481256578
У нас привыкли судей обвинять,во всем видят заговор против своего клуба! А всего навсего нужно в футбол уметь играть!
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Rebrova
1481259314
в чем то он и прав. но в целом это их не оправдывает.
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Alessandro_grande
1481260146
Уже задолбали все скидывать на судей! Команда проиграла, судья виноват, что за х...я?! Федя не опускайся до такого уровня
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Cromathaar
1481261394
Федя прав. Судья - полный алес. Балотелли в более очевидной ситуации дал желтую, не поставил три чистых пеналя в ворота Ниццы, а Краснодару поставил пенальти, которого там и близко не было - на повторе четко видно, что Гранквист сыграл в мяч, игрок Ниццы опоздал и просто по инерции сам подсунул ногу под подошву защитника. Давно уже замечаю, что в ЛЕ судей пять, а самый компетентный из них, как правило, тот, который с табличкой компенсированное время показывает.
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Dgad
1481263509
То чувство когда судья поставил на победу Ниццы,)
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ftse500
1481263667
Судья может и не прав, но играть надо уметь. А Краснодар вчера играл в игру дай пас Смолову, а футбола там не было
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ильиных
1481264684
Смолов много говорить стал
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Krasnodar 123
1481267701
ПРИЧЕМ ТУТ СУДЬЯ, ИГРАТЬ НАДО, А НЕ ПИЖОНИТЬ НА ПОЛЕ, ОСОБЕННО ВРАТАРЮ И ЗАЩИТНИКАМ! ИГРА ТАКАЯ НЕ ПОЙДЕТ, ШАЛИМОВ НЕ ТОТ ТРЕНЕР КОТОРЫЙ НУЖЕН КОМАНДЕ, ПРОДУЛИ АКАДЕМИИ НИЦЦЫ - ПОЗОР СПЛОШНОЙ!
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NNNN-4
1481293231
Судья - мудак, Федя - пижон!
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