Смолов обвинил арбитра в поражении «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов резко отозвался о работе арбитров матча Лиги Европы против «Ниццы», который российский клуб проводил на выезде. Обслуживала игру бригада во главе со швейцарским арбитром Сандро Шерером.

«Судья испортил игру. После матча я ему сказал, что победа «Ниццы» полностью на его совести. Удалить игрока и поставить пенальти – двойное наказание – это просто бред! Арбитр сказал, что Андреас Гранквист сыграл опасно и его нога была в таком положении, что он потенциально мог нанести очень тяжелую травму сопернику. Но наш капитан выбивал мяч, а нога по инерции пошла дальше. Мы полностью контролировали матч, забили гол и, я уверен, забили бы еще. Но судья полностью перевернул игру. Соперник сравнял счет. Второй гол был необязательным.

Позор – действия судьи! Настолько изуродовать нашу игру. Мы контролировали матч. У соперника не было ни одного опасного момента. Мы повели в счете. А потом вмешался арбитр.

Соперник в раунде плей-офф? Никаких предпочтений. Будем стараться пройти как можно дальше», – сказал Смолов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» – «Краснодар» закончился со счетом 2:1. Российский клуб вышел в плей-офф турнира со второй строчки своей группы.