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    Известны все участники плей-офф Лиги Европы

    Завершился групповой этап Лиги Европы, и стали известны все участники стадии 1/16 финала турнира.

    Первые места в своих группах заняли «Фенербахче», АПОЭЛ, «Сент-Этьенн», «Зенит», «Рома», «Атлетик», «Аякс», «Шахтер», «Шальке», «Фиорентина», «Спарта», «Османлыспор».

    Вторыми в своих группах финишировали «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Андерлехт», АЗ, «Астра», «Генк», «Сельта», «Гент», «Краснодар», ПАОК, «Хапоэль» из Беер-Шевы, «Вильярреал».

    Из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы пробились «Лудогорец», «Бешикташ», «Боруссия» М, «Ростов», «Тоттенхэм», «Легия», «Копенгаген» и «Лион».

    Победители групп и четыре лучшие команды из ЛЧ попадут в одну корзину при жеребьевке, остальные – в другую.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 01:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 10 декабря 2016, 22:03

      По именам, конечно, есть мощные коллективы, как вот по игре - покажет весна

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 9 декабря 2016, 10:59

      Удачи нашим!)

      0
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 9 декабря 2016, 09:17

      вперед,Россия!!!

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 9 декабря 2016, 09:02

      А КОГДА ЖЕРЕБЬЕВКА?

      0
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      ...
      Рейтинг: +97

      serzhio1 > товрос 9 декабря 2016, 09:15

      12.12 вроде

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > товрос 9 декабря 2016, 10:18

      13 12 16г

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Garrincha58 9 декабря 2016, 11:44

      спасибо

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 декабря 2016, 07:19

      Удачи нашим командам!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 декабря 2016, 06:11

      Жаль Астана не пробилась . . .

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 декабря 2016, 05:12

      Эээ, а мне полудорку кто нибудь расскажет, как в таблице на бомбардире Краснодар 3, но занял 2 место..
      Я этот момент проспал..

      -1
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean > Munez89 9 декабря 2016, 05:30

      Да нет, все в порядке, на своем 2 заслуженном месте Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Munez89 9 декабря 2016, 08:21

      при равенстве очков у двух команд, учитываются в первую очередь личные встречи. по личным встречам Краснодар выиграл у Зальцбурга

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > sergey_86-76 9 декабря 2016, 16:20

      Да это я знаю, но в таблице он почему то у них сайте был 3, я даже принт экрана сделал..

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 декабря 2016, 05:03

      все они молодцы

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      Рейтинг: +1297

      compka 9 декабря 2016, 02:33

      Ростов не сеяный, его шансы попасть на:
      Аякс, АПОЕЛ, Бешикташ, Фенербахче, Фиорентина, Копенгаген, Лион, Османлиспор, Рома, Шальке, Спарта, Сент-Этьен, Тоттенхем, Атлетик/Гент.

      Хотелось бы чтобы Ростов попал на итальянцев (Рома, Фиорентина) или турков (Бешикташ, Фенербахче).

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > compka 9 декабря 2016, 06:23

      А разве Копенгаген или Гент не предпочтительнее??? И почему Атлетик/Гент? Сассуоло/Гент пытаются завоевать вторую путевку . . .

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      Рейтинг: +1297

      compka > Аристократ Олжик 9 декабря 2016, 12:40

      Если Гент сыграет вничью, то станет первым в группе.
      На сайте uefa.com так написано.

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      Рейтинг: +1297

      compka 9 декабря 2016, 02:28

      С Генком и Атлетик Бильбао пока неясно кто будет первым и вторым, завтра переигровка у Генка и он может обогнать Атлетик.

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